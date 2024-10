Geslaagd Oktoberfest in Dorpshuis ’t Podium

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag was er niet alleen in Duitsland, maar ook in Kudelstaart een Oktoberfest. Meer dan 250 gasten waren op uitnodiging in dirndl en lederhosen naar Dorpshuis’t Podium gekomen om daar een fantastisch feest te vieren. De zaal was prachtig versierd en volgens traditie stonden er biertafels en banken.

De sfeer zat er meteen in en met grote glazen bier werd al snel op de banken gedanst. De saamhorigheid tussen jong en oud was groot. Aan het einde van de avond zorgde zanger Danny Terp dat het dak er (figuurlijk) helemaal af ging. Organisators André Alders, Arjan van Klaveren, Richard Zethof en het Dorpshuis kijken terug op een succesvolle eerste editie en denken al na over volgend jaar. “Het Oktoberfest zou ook in Kudelstaart een traditie moeten worden”, aldus de conclusie van het drietal na deze geslaagde feestavond.

Foto’s: www.kicksfotos.nl