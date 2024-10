Regio – De coronapandemie was een impactvolle periode voor veel mensen en deed ons beseffen dat virussen het dagelijkse normale leven behoorlijk kunnen ontregelen. Gelukkig ligt deze gekke periode al weer een tijdje achter ons. De samenleving lijkt weer op het oude niveau te functioneren. Toch is het coronavirus nog steeds onder ons, en blijft vaccinatie voor veel mensen, vooral uit risicogroepen, belangrijk en maken veel mensen daar dankbaar gebruik van. Het is dan ook weer vaccinatietijd voor veel mensen.

Jaarlijks een booster

Het RIVM raadt risicogroepen aan om jaarlijks een booster te nemen, net zoals bij de griepprik. Dit om de kans op besmettelijke ziekte te beïnvloeden, vooral in de herfst- en wintermaanden wanneer virussen zoals COVID-19 weer vaker de kop op kunnen steken. Bij veel mensen in de gemeentes is dan ook weer een brief op de mat gevallen met een uitnodiging om de vaccinatie te halen. Hoewel de meeste mensen het virus nu als minder bedreigend ervaren, kiezen veel ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en anderen die kwetsbaarder zijn voor schadelijke gevolgen van het virus, ervoor om ook dit jaar weer een coronavaccin te halen.

GGD: Goed Georganiseerde Dienst

De coronaprik wordt door de regionale GGD’en gegeven. Bewoners van zorginstellingen krijgen de coronaprik vaak in de zorginstelling. Mensen die vanwege hun gezondheid niet zelfstandig of met hulp naar een GGD-priklocatie kunnen komen, kunnen contact opnemen met de GGD of zij de coronaprik thuis kunnen krijgen. Wij namen een kijkje bij één van de vaccinatielocaties in onze gemeente. Bij deze locaties is alles zeer goed georganiseerd en verdient dit een compliment wat ons betreft. Je zou haast denken dat GGD staat voor Goed Georganiseerde Dienst! Laten we hopen dat een volgende grote virus epidemie ons bespaart blijft.

Foto is aangeleverd.