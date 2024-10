Rosanne Philippens en Julien Quentin spelen lyrische muziek

Abcoude – Wat hen bijzonder maakt? Een gebrek aan angst om hun eigen weg te gaan en de wens om vooral niet te moeilijk te doen over klassieke muziek.

Rosanne Philippens en Julien Quentin zijn veelgevraagde solisten en kamermusici in binnen- en buitenland. Dit culturele seizoen soleert violiste Rosanne Philippens onder andere met het Montreal Symphony Orchestra, het Hamburger Symfoniker en keert ze terug bij het BBC Ulster Orchestra, het BBC Scottish en het Bournemouth Symphony Orchestra. Na een succesvol debuut in Japan afgelopen mei keert ze dit seizoen ook terug naar Tokyo.

Pianist Julien Quentin, geboren in Parijs, begon zijn studie aan het conservatorium van Genève; daarna studeerde hij aan Indiana University en tot slot aan de Juilliard School in New York. Hij zette ‘Musica Litoralis’ op, een concertserie in Berlijn in de sfeer van de ‘Roaring Twenties’ die heel succesvol is geworden. Geregeld onderzoekt hij nieuwe kunstvormen en andere muzikale genres.

Op het programma staan ‘Fantasie in C D934’ van Franz Schubert (1797 – 1828) en ‘Sonate in A voor viool en piano’van César Franck (1822 – 1890).

‘Schubert en Franck, lyrische romantiek’: donderdag 31 oktober 2024 om 20.15 uur in de Dorpskerk Abcoude. Meer info en kaarten verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Foto: Merlijn Doomernik.