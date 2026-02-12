Terugblik gemeenteraad Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op donderdag 5 februari een aantal belangrijke besluiten genomen. Tijdens de vergadering kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder het afwegingskader voor juridische procedures rondom overlast van Schiphol. Aan het begin van de vergadering benoemde de gemeenteraad de heer J. Felsch en mevrouw V. Koppelle als leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Met hun toetreding wordt de onafhankelijke advisering over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed verder versterkt en is voldoende expertise binnen de commissie geborgd.

Zonder nadere bespreking stelde de raad de volgende stukken vast: Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2026; Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Aalsmeer 2026; Regionaal beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.

Na inhoudelijke bespreking stemde de raad in met de volgende onderwerpen: Aanbevelingen rekenkameronderzoek ‘Grote projecten’; Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) omgevingsplan; Nota reikwijdte en detail; Mandatering raadsbevoegdheid intrekking voorkeursrecht; Krediet voor voorzieningen zwembad De Waterlelie; Afwegingskader voor juridische procedures rondom overlast van Schiphol.

De raadsvergadering is terug te kijken via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl. De raad vergadert de komende periode niet vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. De gemeente organiseert in maart drie verkiezingsdebatten. Meer informatie volgt binnenkort.

