Team ‘Dakkie Dekkers’ winnaar Sixentoernooi FCA

Aalsmeer – Zaterdag 3 juni vond het jaarlijkse Sixentoernooi plaats bij FC Aalsmeer. Onder zomerse omstandigheden zorgden een groep vrijwilligers, twintig sponsors en ruim 500 toeschouwers en deelnemers dat het toernooi een groot succes is geworden. Meer dan veertig teams hadden zich ingeschreven: herenteams, damesteams, gemengde teams; het ene team nog origineler gekleed dan het andere team, met name de verschillende damesteams hadden zich uitgeleefd.

Het thema was ‘carnaval’ en het complex was kleurrijk versierd met allerlei verwijzingen naar dit thema. Er was een dweilorkest en de vrijwilligers die het evenement organiseerden droegen een carnavalssteek op hun hoofd. De wedstrijden van 12 minuten volgden elkaar in hoog tempo op en sportiviteit en plezier stonden voorop. Naarmate de finale naderde werden de wedstrijden wat feller en de wil om te winnen steeds groter. Team ‘Dakkie Dekkers’ won uiteindelijk de finale van de ‘Schuine Petten’ met 1-0. De strijd om de derde en vierde plaats werd na strafschoppen gewonnen door Aalsmeer 1.

De teams ‘De echte meisjes uit de jungle’ en ‘Mooi roze is niet lelijk’ sleepten de originaliteitsprijzen in de wacht en de aanmoedigingsprijs ging naar ‘De meiden van’. Na de prijsuitreiking was er eerst een lekkere barbecue en daarna ging het feest tot in de late uurtjes door.

Het bestuur van FC Aalsmeer bedankt alle deelnemers en toeschouwers voor hun fantastische bijdrage aan deze dag, de sponsors die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt en alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. In het bijzonder worden Dick, Rob, Peter, Ingrid, Bert, Vincent, Daniëlle en Henry bedankt. Zij hebben zich bijzonder ingezet om dit toernooi te organiseren en tot een succes te maken.