Tafeltennis: Streekderby’s voor Bloemenlust teams

Aalsmeer – De competitieweek tafeltennis stond in het teken van de streekderby’s. Bloemenlust 1 ontving in de Bloemhof het Uithoornse VDO 2 en moest genoegen nemen met een 5-5 gelijkspel. David Klaassen was terug en boekte meteen drie overtuigende enkelspelzeges, zonder game-verlies. Ook Danny Knol deed het goed met twee overwinningen, maar deze waren wel zwaarbevochten in vier en zelfs vijf games. Hathab Shajahan speelde spannende partijen, maar kon helaas niet tot winst komen, evenals niet in het dubbelspel samen met David.

Bloemenlust 2 kreeg koploper Amstelveen 5 op bezoek en boekte een knappe 6-4 zege. Man of the match werd Bart Spaargaren die sterk spelend alle drie zijn tegenstanders versloeg. Ed Couwenberg was goed voor twee enkelspelzeges en Johan Berk wist helaas geen partij te winnen. Het zesde en winnende punt werd binnengeslagen door Bart en Johan in het dubbelspel.

Dirk Biesheuvel en Philippe Monnier wonnen hun uitwedstrijd in de Duo-competitie met 2-3 van US 2 door twee enkelspelzeges van Dirk en één van Philippe. Het dubbelspel werd na een spannende strijd zeer nipt verloren (8-11, 11-7, 7-11, 11-8, 11-6).

Iedereen die een tafeltennisballetje wil komen slaan is welkom in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg op woensdag vanaf circa 20.00 uur en op donderdag van 14.00 tot 15.30 uur voor 55+ers.