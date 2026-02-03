Taart voor werkgroep Oud Aalsmeer in Beeld

Aalsmeer – Sinds 2 oktober 2017 komt de werkgroep Oud Aalsmeer in Beeld maandelijks bij elkaar. Zij bekijken de aangeleverde films en foto’s die vervolgens worden gemonteerd en in hun archief worden opgenomen. De films zijn van particulieren en bedrijven afkomstig. De eerste montage dateert van 18 september 2018.

Eind december werd de duizendste film bewerkt en in de collectie opgenomen. Dat was voor het bestuur van Historisch Aalsmeer aanleiding om de mannen van de werkgroep te trakteren op taart. Maandag 2 februari waren zij weer op de Historische Tuin aanwezig en hebben heerlijk van de taart genoten. De werkgroep zorgt ook voor de Film van de Maand. Op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl zijn de films te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. Op TV Aalsmeer worden twee keer in de maand de films vertoond.

Vervolgens is er een mogelijkheid om op de derde zondag van de maand op het grote scherm in de Historische Tuin met anderen de films te bekijken. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De laatste zondag waren maar liefst 55 mensen aanwezig. De leden van de werkgroep Oud Aalsmeer in Beeld besteden hun vrije tijd aan het bewerken van de films. Op die manier blijven de films bewaard voor de toekomst. Aalsmeerders en Kudelstaarters blijven het fijn vinden om naar historische films te kijken en dat wenst de werkgroep ook toekomstige generaties toe.

Foto: Taart voor de leden van de werkgroep Oud Aalsmeer in Beeld (aangeleverd).