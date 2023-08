’t Rondje gaat weer wekelijks bridgen

Aalsmeer – Op maandag 4 september begint vanaf 19.30 uur het nieuwe seizoen bij Bridgeclub ’t Rondje. Nieuwe leden, met of zonder ervaring, zijn van harte welkom. Alleen, maar toch graag bridgen bij ’t Rondje? Geen probleem, er gaat geprobeerd worden een bridgepartner te vinden.

Het wekelijkse bridgen is in De Oude Veiling in de Marktstraat. Na de bekendmaking van de winnaars, altijd spannend, is er de gelegenheid tot ‘nakaarten’ onder het genot van een drankje naar keuze. Aanmelden kan bij Ingrid Smit via: 06-81533918.