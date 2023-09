Super Senior+dag TV Mijdrecht

Mijdrecht – Woensdag 6 september was het tijd voor de 2e Senior+dag van dit seizoen. Ondanks de verwachte tropische temperatuur was iedereen op tijd aanwezig. Bij aankomst werd er meteen genoten van de diverse, zelfgebakken, taarten van de dames van de catering Meikie en Pien. Verder was er voor alle deelnemers een koel flesje water en de banken op de banen waren voorzien van parasols. Er waren deelnemers van diverse tennisclubs, de DRV, Wilnis en, Breukelen, maar ook uit Naarden, Oudewater, Nieuwkoop, Ter Aar, Oudewater en Amsterdam!

Er werden leuke partijen gespeeld op verschillend niveau. En na 2 rondes stond er weer een lunchbuffet klaar. Deze keer met, naast de intussen befaamde pinda- en tomatensoep, een verrassend deel van warme vegetarisch producten, zoals championburgers en pittige balletjes.

Tussendoor werden de ingespannen spieren lekker gemasseerd door Petra Taal. Deels voor de stichting Alzheimer. Na de 3e ronde was er weer een verfrissend ijsje en nam iedereen plaats in de schaduw op het gezellige terras. Deze keer werden de deelnemers met de meeste games én die met de minste, verrast met een prijs! Als afsluiting de traditionele loterij met leuke prijzen en de borrel met hapjes en heerlijke haring!