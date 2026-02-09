Subsidiecheque OSA voor Nepal Benefiet Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 30 januari ontving Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer een subsidiecheque van 1.336 euro uit handen van Kees Nieuwendijk, voorzitter van OSA. Namens de stichting namen Luci Beumer en Laura Tas de cheque dankbaar in ontvangst. Nepal Benefiet Aalsmeer zamelde via giften en donaties hetzelfde bedrag in, waarna OSA dit – in overeenstemming met de voorwaarden om lokale initiatieven met internationale impact te stimuleren – heeft verdubbeld.

Dankzij deze gezamenlijke inspanning kan er voor vrouwen aan de andere kant van de wereld echt iets veranderen. De financiële bijdrage wordt besteed aan een drie maanden durende kleermakerstraining voor de Raut Tola-vrouwengroep, onderdeel van de Tharu-gemeenschap uit de Terai-regio in Nepal. De training wordt verzorgd door de lokale partner van de stichting: Sapana Village Social Impact (SVSI). Veel vrouwen uit deze gemeenschap hebben weinig mogelijkheden om zelfstandig inkomsten te verwerven. Met deze training krijgen zij een kans om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen en zo meer grip te krijgen op hun toekomst. Na afloop van de opleiding kunnen de deelneemsters voor vijftig procent van de prijs een eigen naaimachine aanschaffen, een belangrijke stap naar meer onafhankelijkheid. Door vervolgens maandelijks bij te dragen aan de vrouwencoöperatie bouwen zij samen verder aan een sterkere gemeenschap waarin nieuwe projecten kunnen ontstaan.

Dit project laat zien hoe relatief kleine bijdragen, gebundeld door betrokken mensen en organisaties in Aalsmeer, grote veranderingen teweeg kunnen brengen in het leven van vrouwen in Nepal. Meer over dit project op: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Info over Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer via: www.osa-aalsmeer.nl.

Foto: Voorzitter Kees Nieuwendijk van OSA met Luci Beumer en Laura Tas van Nepal Benefiet Aalsmeer (aangeleverd).

