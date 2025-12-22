Mijdrecht/Wilnis – Eerder organiseerde IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis een schaatsworkshop, speciaal voor mensen met een beperking, op de ijsbaan in Mijdrecht.

Met een grote groep enthousiaste deelnemers, ieder schaatsend op zijn of haar eigen niveau, stond de ijsbaan vol blije en trotse gezichten. Voor sommigen begon het avontuur met een rekje, maar al snel durfden zij zich los op het ijs te bewegen. Stuk voor stuk echte kanjers, die lieten zien dat met de juiste inzet en een beetje ondersteuning alles mogelijk is. Na afloop werden alle schaatsers en vrijwilligers getrakteerd op een welverdiende warme chocolademelk om nog gezellig na te praten van een actieve schaatsochtend.

Stralende G-schaatsers op ijsbaan Mijdrecht. Foto: aangeleverd.