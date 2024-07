Stichting Ceres 40 jaar

Regio – Op zaterdag 27 juli 2024 bestaat Stichting Ceres Kringloopcentrum 40 jaar! En hiermee is Ceres de een na oudste kringloopwinkel in Nederland. Mede omdat Ceres een Stichting is, worden jaarlijks zowel plaatselijke als regionale goede doelen door Ceres gesteund. Heel veel kringloopwinkels zijn vaak commercieel. Maar Ceres is nog een echte Stichting. En uiteraard moet het 40 jarig bestaan worden gevierd. De klanten van Ceres zullen deze feestdag extra worden verwend. Buiten een kopje koffie/thee en de limonade heeft Ceres nog enkele activiteiten georganiseerd.

Op 27 juli 1984 werd Stichting Ceres Kringloopcentrum opgericht. In de eerste jaren haalde Ceres met een paard en wagen onder andere schillen van aardappelen, groenten en fruit op. Deze werden afgeleverd bij de toenmalige vestiging van Stichting Aap. Deze was gevestigd aan de Legmeerdijk in Amstelveen, ongeveer tegenover het huidige Ranzijn. In de latere jaren werden door Ceres ook andere artikelen ingezameld. Op die manier ontstond de kringloopwinkel. De huidige vestiging aan de Industrieweg 33 in Uithoorn is er sinds 2002. De winkel heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke upgrade ondergaan en is momenteel net alleen een mooie, maar ook een geweldig fijne kringloopwinkel om te winkelen.

Voor de eerste 450 klanten die minimaal € 7,50 besteden heeft Ceres een cadeaukaart klaarliggen die men bij het eerstvolgende bezoek aan Ceres kan besteden. In de winkel zal tussen 11.00 uur en 15.00 uur een goochelaar rondlopen. Laat u aanspreken en geniet van haar geweldige magiekunsten. Voor de kinderen is tussen 11.00 uur en 15.00 uur een dame aanwezig die de kinderen van mooie schmink zal voorzien. Het kan zijn dat men even moet wachten, maar het resultaat is grandioos. De winkel van Ceres Kringloopcentrum is zaterdag 27 juli 2024 geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Uiteraard is de inname van goederen ook die dag gewoon geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Foto: aangeleverd