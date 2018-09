Start rolstoeldansen bij Walking Wheels

Hoofddorp – Rolstoeldansers zijn op maandag 10 september weer met de eerste les gestart. In de Hoofddorpse dansgroep is nog plaats voor lopende (valide) partners die een nieuwe uitdaging zoeken in het (stijl)dansen.

Rolstoeldansers dansen met een andere rolstoelgebruiker óf met een valide partner. Het eerste doel is dansplezier voor iedereen. Een bijkomend streven is de bekende dansen als quickstep, samba of veleta zo te dansen dat deze ook voor een niet-rolstoeldanser als zodanig herkenbaar zijn. Naast de bekende ‘dansschool-dansen’ komen ook country line dansen en partydansen aan bod.

En natuurlijk wordt er gezellig gekletst, koffie gedronken en gelachen. Het dansseizoen bestaat uit 30 lessen. Verder wordt in januari een nieuwjaarsfeest georganiseerd, kan er deel worden genomen aan wedstrijden en sluiten de dansers het seizoen af met een danstest en een slotavond. Naast de lessen zijn er ook extra trainingsochtenden voor de enthousiastelingen en gezellige vrijdansavonden.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken bij: Walking Wheels, stichting rolstoeldansen, in gebouw De Aanloop aan de Kruisweg 622 te Hoofddorp. Lesuren liggen tussen 19.00 en 22.15 uur op de maandagavond. Meer informatie: Maureen Dijkman (instructeur) via 06-12146155 of via info@walkingwheels.nl