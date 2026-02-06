Start bouw Hilton hotel met Home2 Suites in Aalsmeer

Aalsmeer – Necron Group markeert donderdag 5 februari officieel de start van de bouw van een Hilton hotel waarin twee hotelconcepten worden gecombineerd: Hilton Garden Inn en Home2 Suites op Green Square Business Campus (GSBC) in Aalsmeer. Het project is bijzonder doordat het Home2 Suites-concept hiermee voor het eerst in Nederland wordt geïntroduceerd. Home2 Suites richt zich op extended stay en speelt in op de groeiende behoefte aan flexibel en langer verblijf, terwijl Hilton Garden Inn voorziet in hoogwaardige accommodatie voor zakelijke en internationale gasten.

Hotel als centrale voorziening

Het hotel vormt de eerste centrale voorziening binnen de campusopzet van Green Square Business Campus en vervult daarmee een structurerende rol in de verdere ontwikkeling van het gebied. In totaal telt het hotel 284 kamers en combineert het kort en langer verblijf binnen één geïntegreerde opzet. Het hotel krijgt een belangrijke rol in het dagelijkse gebruik en de positionering van de campus, met gedeelde faciliteiten voor ontmoeting, kennisdeling en ontspanning, waaronder een restaurant met bar, vergaderfaciliteiten en fitness-voorzieningen. Als onderdeel van de campusontwikkeling is het hotel ontworpen met aandacht voor toekomstbestendig gebruik.

De komst van Hilton onderstreept het vertrouwen in de langetermijnvisie van Necron Group, waarin hospitality een integraal onderdeel vormt van gebiedsontwikkeling. Volgens Dirk Bakker, CEO van Necron Hospitality Group, vervult het hotel een sleutelrol binnen de campusontwikkeling: “Een hotel is allang niet meer alleen een plek om te overnachten. Het is steeds vaker een centrale verbindingsplek: om te ontmoeten, te werken, te eten en te vergaderen. En natuurlijk om te verblijven. Dit nieuwe hotel vormt straks een belangrijk ontmoetingspunt binnen de campus.”

Green Square Business Campus

Met de bouw van het hotel begint de eerste fysieke realisatiefase van Green Square Business Campus. In de komende jaren zal de campus zich verder ontwikkelen tot een samenhangend geheel van werk-, verblijf- en ontmoetingsfuncties, passend bij de ambities van Necron Group op het gebied van duurzame en toekomstbestendige vastgoedontwikkeling.

Betekenis voor Aalsmeer

Wethouder Sven Spaargaren van de gemeente Aalsmeer benadrukt de betekenis van dit project voor Aalsmeer: “Dit is een belangrijk moment voor Aalsmeer. We zijn blij dat Hilton voor deze locatie heeft gekozen.” Spaargaren ziet in dit initiatief een voorbeeld van hoe duurzame gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan lokale werkgelegenheid en levendigheid: “Met de start van de bouw geven we een duidelijke impuls aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, versterken we de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente en investeren we in de toekomst van Aalsmeer.”

Foto (aangeleverd): De ceremoniële handeling van het storten van de fundering voor de bouw van Hilton Aalsmeer. V.l.n.r. Robert Verheijen (Bouwaccent), Dirk Bakker (Necron Groep), Albert Jan Huisman (Necron Group), Linda Giebing (Europa Hilton) en wethouder Sven Spaargaren.