Sportieve voorbereiding voor hardlopers en wandelaars: meetrainen voor de 34e Zilveren Turfloop

De Ronde Venen – In aanloop naar de 34e editie van de Zilveren Turfloop, die plaatsvindt op zondag 2 november, start atletiekvereniging de Veenlopers vanaf dinsdag 26 augustus met een reeks van tien voorbereidende trainingen. Zowel beginnende als gevorderde hardlopers krijgen de kans om onder begeleiding toe te werken naar deelname aan dit geliefde loopevenement. Ook wandelaars kunnen zich vanaf donderdag 28 augustus aansluiten bij een speciaal trainingsprogramma.

Voorbereiding

De trainingen zijn gericht op een verantwoorde en plezierige voorbereiding. Voor beginnende hardlopers ligt de focus op het opbouwen naar een afstand van 5 kilometer, met aandacht voor looptechniek, blessurepreventie en gezelligheid. Gevorderde lopers kunnen zich richten op verbetering van snelheid en techniek, met het doel om de 5 of 10 kilometer succesvol af te leggen. De hardlooptrainingen vinden plaats op dinsdagavonden van 19.30 tot ongeveer 20.45 uur. Verzameld wordt bij de parkeerplaats bij Feka aan de Rendementsweg 14 in Mijdrecht. De wandelaars starten hun trainingen op donderdagavond 28 augustus, eveneens om 19.30 uur op dezelfde locatie. Tijdens deze sessies is er aandacht voor wandeltechniek en het voorkomen van blessures.

Toegankelijk en inclusief

De kosten voor deelname bedragen 49,95 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief lidmaatschap van de Veenlopers én deelname aan de Zilveren Turfloop. Deelnemers worden opgenomen in de reguliere trainingsgroepen, wat zorgt voor een laagdrempelige en sociale sportervaring. Een extra stimulans: wie zich inschrijft voor het trainingsprogramma mag van 3 november 2025 tot 1 januari 2026 kosteloos deelnemen aan alle trainingen van de Veenlopers. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.veenlopers.nl of door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@veenlopers.nl.

Op de foto: Train mee als voorbereiding op de 34e Zilveren Turfloop. Foto: aangeleverd.