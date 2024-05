Zonnige spelletjesmiddag G-tennis bij TVK

Kudelstaart – Zondagmiddag 5 mei was het weer gezellig bij Tennisvereniging Kudelstaart. Toen waren twintig tennissers met een verstandelijke beperking te gast bij een tennisspelletjesmiddag. Alkwin-eindexamenleerlingen Renzo Heijerman en Fleur Zethof hadden vanuit hun maatschappelijke stage voor het vak BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij) bedacht om een leuke tennismiddag te organiseren voor deze speciale doelgroep. De G-tenniscommissie van TVK was meteen enthousiast over het idee en ging met ze aan het werk om dit te realiseren.

Banen werden geregeld, spelletjes bedacht, uitnodiging gemaakt en rondgestuurd, draaiboek, schema etc. gemaakt, extra hulp gevraagd (zoals Julian Verbeek), inkopen gedaan en de sportieve activiteit kon starten. Omdat het Bevrijdingsdag was, was het thema oranje en daarom kwamen alle deelnemers gezellig in een oranje outfit. Het zag er vrolijk uit op de tennisbanen in Kudelstaart. Verdeeld over vier groepen konden ze, na de gezamenlijke warming-up, balvaardigheidspelletjes doen, zoals door een gat slaan voor punten, kegels omslaan, ballen hooghouden op een racket, punten scoren bij de tennismuur en ballen goed aanspelen of vangen met een speciaal tennisnetje. De liefhebbers konden als afsluiting nog een balletje met elkaar overslaan. Voor ieder onderdeel konden ze punten verzamelen.

Uiteindelijk ging winnaar Arnold uit Uithoorn met de hoofdprijs naar huis. Hij won een leuke beach-tennisset. Mede door het prachtige weer, het publiek dat de deelnemers aan de kant aanmoedigde en het enthousiasme van zowel de organisatie als de deelnemers, werd het een leuk evenementje dat zeker voor herhaling vatbaar is. Maar eerst wordt er nog een buddy-tennistoernooitje georganiseerd voor deze doelgroep tijdens de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Kudelstaart eind augustus.

Foto: De deelnemers aan de tennisspelletjesmiddag bij TV Kudelstaart. Foto: aangeleverd