Amstelland – Zondag 1 juni wordt ter gelegenheid van de Amstellanddag een speciale rondleiding op Zorgvlied gegeven met als thema is water. Tijdens de rondleiding is er veel aandacht voor Zorgvlied als historisch en modern gedenkpark. Er wordt langs rijksmonumenten en bijzondere graven gelopen.

Ook het thema water zal aan bod komen. Is het bekend dat uitvaarten met aankomst per boot over de Amstel mogelijk zijn op Zorgvlied? De rondleiding bijwonen is gratis, vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via zorgvlied@ziggo.nl. Vermeld in de mail uw naam en met aantal personen dat de rondleiding wil bijwonen. Aanvang is 13.00 uur, tot 15.00 uur, en verzamelplek is het terras achter de witte kantoorvilla.

Foto: Bijzondere graven en monumenten op Zorgvlied (foto aangeleverd).