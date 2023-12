Spannende eindsprint biljartcompetitie

De Ronde Venen – De najaarscompetitie biljarten in De Ronde Venen nadert het einde, er zijn nog maar twee speelronden te gaan. De strijd om het najaarskampioenschap is een onderlinge confrontatie tussen de teams van Bar Adelhof geworden en specifiek tussen team 2 en team 3. Het tweede team is al jaren goed op dreef, het derde team is dit seizoen nieuw toegevoegd, des te knapper dat ze nu al meestrijden om het kampioenschap. Ze staan thans vier wedstrijdpunten voor op het tweede team, uitermate spannend dus.

Bar Adelhof 3 won met 43-32 van De Kromme Mijdrecht 2, de week ervoor won Bar Adelhof 2 met 45-25 tegen Cens. Springbok 1 haalde afgelopen speelronde verrassend de meeste punten, ze wonnen met 44-34 van De Merel/Richard’s BV 1. Joop Zeh, Jan de Jong en Hen Kandelaar zorgden hiervoor, alleen Dennis Kraak kon er winst namens DMR1 tegenover stellen. Ook Springbok 2/Feka wist een goed resultaat neer te zetten, alle wedstrijden eindigden binnen 30 beurten. De winst met 43-35 op SV Veenland/Liquid Rubber werd gerealiseerd door Nick van de Veerdonk, Cees de Jong en Betty van der Mars, Derk won namens Veenland. Cens herstelde zich knap van hun pak slaag de week daarvoor; Arjan Gortemulder, Evert Driehuis (20 beurten) en Sander Pater (18 beurten) zorgden voor 43-29 winst tegen De Merel/Richard’s BV 2, waar alleen Gijs vd Vliet erger voorkwam.

De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen mag ook tevreden terugkijken op hun 41-29 winst tegen De Kromme Mijdrecht 3. Ed Spitteler, Rob de Jong en nieuwkomer Ronald Boon wonnen hun partij, Michael de Kuiper redde de eer in 26 beurten voor De Kromme Mijdrecht. DenB Diensten/Springbok speelde een spannende partij tegen De Merel/Richard’s BV 1. Ger Ruimschoot (25 beurten) en teamgenoot Cock Sassen (21 beurten) waren goed op dreef, DMR1 won echter nipt met 37-35 omdat de tegenstanders van Wim Berkelaar en vooral Jeroen van Rijn minder caramboles wisten te maken.

Er is één speler die de afgelopen twee speelronden iedereen, en vermoedelijk ook zichzelf, versteld heeft doen staan. In speelronde 12 behaalde Bob van Kolck (foto) al de hoogste serie met 12 uit 35 te maken caramboles, maar dat was slechts een voorbode voor zijn uithaal in de 13e speelronde: een hoogste serie van 23 uit 35, dat is een ongelooflijk hoog percentage van 65,71%. Met 14 beurten scoorde hij ook nog de kortste partij van de week, dubbel feest voor Bob dus.

Het team Bar Adelhof 1 is ondanks de 37-35 winst tegen De Kromme Mijdrecht 1 wel op achterstand geraakt op de andere twee Bar Adelhof teams, kampioen worden zit er waarschijnlijk niet meer in.