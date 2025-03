Actie Sophie, Isabelle, Eva en Yara voor ‘Day for Change’

De Ronde Venen/Uithoorn – Sophie Tabor, Isabelle van Ginneken, Eva Zaal en Yara Goes, leerlingen uit 3 vwo van het Alkwin Kollege, zijn echte toppers. Het viertal is voor een schoolproject druk doende om geld in te zamelen voor het goede doel ‘Day for Change’. Deze organisatie stimuleert ondernemerschap en financiële onafhankelijkheid in ontwikkelingslanden door middel van microkredieten.

“Dit is belangrijk, omdat het mensen de kans geeft om een betere toekomst op te bouwen”, aldus de vier meiden. “Om geld in te zamelen, halen wij statiegeldflessen, blikjes en kratten op in De Ronde Venen. Het inleveren kan gedurende de maand maart. We zijn op zoek naar mensen die statiegeldflessen, blikjes en kratten willen doneren.’’

De meiden vervolgen: “Wij komen de flessen persoonlijk bij u thuis ophalen. Ook zijn wij op zoek naar een bedrijf dat een CanMan wil aannemen. Hierin kunnen klanten en werknemers hun statiegeldflessen doneren. De CanMan mag maximaal twee weken bij het bedrijf staan. Wij halen de ingezamelde flessen persoonlijk op.’’

De opbrengst van de ingeleverde flessen gaat volledig naar Day for Change. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat plastic flesjes niet in het milieu belanden, maar op de juiste manier worden gerecycled.

Mensen die willen helpen of flessen willen doneren, kunnen contact opnemen met Sophie, Isabelle, Eva en Yara via 222244@leerling.alkwin.nl.

Sophie Tabor, Isabelle van Ginneken, Eva Zaal en Yara Goes halen statiegeldflessen, blikjes en kratten op in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.