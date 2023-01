Sjoelen: Veel 148 scores bij competitieavond

Aalsmeer – Buiten viel er sneeuw en waren er flinke onweersklappen te horen afgelopen donderdag 19 januari. Een prima avond om weer lekker te sjoelen en dat gebeurde dan ook massaal. Conny Offerman gooide een persoonlijk record van precies 1000 punten (was 991) en de scores van andere sjoelers waren ook niet mis! Petra Houweling wist een maal 150 punten te scoren, Albert Geleijn haalde een keer 147 punten en Hans van Leeuwen en Tiny Amsing elk 146 punten. Opvallend waren de 148 punten scores. Liefst 22 maal werd dit aantal behaald deze donderdag. In de Hoofdklasse pakte Tim van Tiem de hoogste eer met 29 punten, in de A-klasse was Pia Mulder met 25 punten de beste sjoeler en in B-klasse was dit Pleun van Vereseveld met eveneens 25 punten. De volgende competitieavond is op donderdag 2 februari en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn ook welkom, na aanmelding via de website. Kijk voor uitslagen en informatie op de website: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Koppeltoernooi

Zaterdag 21 januari werd in Beinsdorp het koppeltoernooi van Sjoelclub Lisse gehouden. In de A-klasse waren Tim en Leo van Tiem wederom onverslaanbaar met een gemiddelde van 124,27. Petra Houweling en Elisa de Jong wonnen met een gemiddelde van 113,57 de tweede prijs met een klein verschil (113,40) op de nummer drie: Albert Geleijn en Tiny Amsing. In de B-Klasse vielen Pia Mulder en Jacob van ’t Hof in de prijzen. Tweede met 98,87 gemiddeld. Sjaak Siebeling en Theo van Leijden werden derde met 96,03. In de D-Klasse succes voor Wijnand Springin’tVeld en Marcel Oostrom: eerste met 86,47 gemiddeld.

Foto Sjoelclub Aalsmeer: Petra Houweling en Elisa de Jong behaalden de tweede plaats in Beinsdorp.