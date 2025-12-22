Wilnis – Het jaarlijkse oliebollentoernooi van Veenland volleybal is altijd op de donderdag na nieuwjaar. Omdat alle donderdagen dit jaar bezet waren door kerst of nieuwjaar activiteiten werd besloten dat het toernooi eerder plaats moest vinden, vrijdag 19 december. Daarom klonk de naam nu welluidend: Sintekerstenoudennieuw-toernooi. Helaas was de Willistee sporthal deels bezet, dus waren er minder spelers uitgenodigd als andere jaren.

Flappie

Ook de teamnamen waren zeer toepasselijk aangepast: Flappie, Oh Denneboom, Happy New Year, Sinterklaas Kapoentje en Stille Nacht. Met vijf teams werd er sportief gestreden. Er was voor elk team een prijs en na afloop een hapje en een drankje. De eerste prijs was team Oh Denneboom en vijfde werd Happy New Year.





Toch nog vijf teams op de been tijdens het Sintekerstenoudennieuw-toernooi bij Veenland volleybal. Foto: aangeleverd.