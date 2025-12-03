Mijdrecht – De weersvoorspellingen zorgden vooraf voor enige spanning, maar uiteindelijk klaarde het op tijd op en kon het jaarlijkse Ouder-kind Halloween toernooi doorgaan. Vanwege de kou werd iets korter dan normaal getennist, maar dat deed niets af aan de sfeer. Op de banen verschenen opnieuw de meest spectaculaire outfits: van zombies en bebloede creaties tot killerclowns, aliens en zelfs een ‘opgediend hoofd’. De prijzen voor de beste outfits gingen dit jaar naar Daley & Dennis en Senna & Daniëlle.

Na het tennissen verlieten ouders en supporters het terrein, zodat de kinderen konden genieten van een welverdiende maaltijd. Daarna volgde een spannende vossenjacht, die zorgde voor veel sensatie. De vossen joegen de deelnemers de stuipen op het lijf, lieten opdrachten uitvoeren en gaven aanwijzingen om de puzzel op te lossen.

Na ruim anderhalf uur speuren op basis van coördinaten keerde iedereen terug naar het spookhuis. Binnen stond de bingo klaar, met opnieuw leuke prijzen. Vervolgens werd er nog getennist, bedden klaargelegd en een film gestart. Slapen? Daar kwam het niet van. Tot in de vroege ochtend werden spelletjes gespeeld – waaronder maar liefst 67 potjes Weerwolven – lekkernijen gedeeld, gekletst en gelachen.

De volgende ochtend zat om 08.30 uur iedereen fris en fruitig aan het ontbijt. Fris waren de kinderen zeker, want met een vers gevallen laag sneeuw was er al een heus sneeuwballengevecht geweest.

Op de foto: Sfeervol Ouder-kind Halloween toernooi bij Mijdrechtse Tennis & Padelvereniging. Foto: aangeleverd.