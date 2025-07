Schouwburg Amstelveen zoekt vakantieverhalen

Amstelveen – In het tweede weekend van september arriveert De Verhalenkaravaan in Amstelveen. Tijdens dit festival in het Oude Dorp, een initiatief van Schouwburg Amstelveen, komen de meest grappige, ontroerende en bizarre vakantieverhalen voorbij. En misschien ook wel dat van jou.

Op zaterdag 13 en zondag 14 september vindt dit festival plaats. Vakantieverhalen, geïnspireerd op échte vakantie-avonturen van Amstelveners, worden dan gepresenteerd. Van verhalen over autopech in de bergen, een onverwachte liefde aan het zwembad tot aan een tent die wegwaait in een zomerstorm – elke vakantie kan zomaar anders lopen dan verwacht.

Deel jouw vakantieverhaal

Ga je deze zomer op vakantie? Neem de schouwburg mee in je koffer! Of je nu afreist naar een tropisch oord, een Franse camping of een avontuurlijke roadtrip maakt, het theater hoort graag wat jij meemaakt. Stuur jouw verhaal – groot of klein – uiterlijk 15 augustus naar stadsprogrammering@schouwburgamstelveen.nl. Elk verhaal zal een plek krijgen in de verhalen die verteld worden. Dus voordat je je koffer dichtdoet: denk even aan Schouwburg Amstelveen. Zij reizen graag een stukje met je mee.

Illustratie: Schouwburg Amstelveen.