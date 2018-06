Voetbaltoernooi voor scholen bij RKDES

Aalsmeer – Vandaag, maandag 4 juni, start het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Het populaire voetbaltoernooi voor de jeugd van de basisscholen wordt om het jaar door FCA en RKDES georganiseerd. Dit jaar is RKDES aan de Wim Kandreef in Kudelstaart gastheer. Ruim 1.600 kinderen van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart nemen deel.

Het schooltoernooi start deze dag met voetbalwedstrijden voor de meisjes en jongens van de groepen zes en zeven. Om 17.45 uur gaan de eerste teams de velden op. Op dinsdag 5 juni mogen de meisjes en jongens van de groepen vijf en acht hun voetbaltalenten tonen. Aanvang deze avond is 18.00 uur.

Minitoernooi

Op woensdag 6 juni wordt een minitoernooi gehouden voor de jongens en meisjes van de groepen drie en vier. Deze activiteit voor de jongste deelnemers begint om 13.30 uur en eindigt rond 17.00 uur met de prijsuitreiking. Om 17.45 uur gaat het schoolvoetbal door met wedstrijden voor de meiden en jongens van de groepen zes en zeven.

Finales

Op donderdag 7 juni zijn de velden opnieuw voor de jeugdige voetballers van de groepen vijf en acht. Zowel jongens als meisjes gaan vanaf 18.00 uur de ‘strijd’ aan. Op vrijdag 8 juni worden de finalewedstrijden gespeeld voor alle groepen vijf tot en met acht. Deze beginnen om 18.00 uur en publiek is uiteraard van harte welkom, alle dagen overigens natuurlijk. De prijsuitreiking is gepland rond 20.15 uur. Welke school sleept dit jaar de meeste prijzen binnen? Spannend hoor, maar weet wel: Plezier hebben is evenzo belangrijk. Succes allemaal!

Op de website (www.rkdes.nl) is alle informatie te vinden over het schoolvoetbaltoernooi.