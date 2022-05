Schoolatletiekdag op 14 mei bij AV Aalsmeer

Aalsmeer – Atletiekvereniging Aalsmeer organiseert op zaterdag 14 mei weer de jaarlijkse schoolatletiekdag voor leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout op en rond de atletiekbaan aan de Sportlaan 43. De meisjes en jongens van de groepen 6, 7 en 8 beginnen om 10.00 uur, met aansluitend de prijsuitreiking. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 beginnen om 13.00 uur, met vanaf ongeveer 16.15 uur de prijsuitreiking.

Het programma bestaat uit 60 meter sprinten, zo ver mogelijk raketwerpen, verspringen en 600 meter hardlopen. Voor de beste drie per leeftijdsgroep op ieder onderdeel zijn er mooie medailles te verdienen. Ook ontvangt iedere deelnemer een oorkonde met daarop de behaalde prestaties. Deelname is gratis.

Doe jij ook mee? Geef je dan uiterlijk 11 mei via school op of meld je individueel aan bij Dirk Spaargaren via spaargaren@kabelfoon.net

Meer informatie is te vinden op de website: www.avaalsmeer.nl