Ruim 100 deelnemers bij Poeloversteek Oceanus

Aalmeer – Tijdens de achtste editie van de Poeloversteek waren de weergoden de deelnemers gunstig gezind. De woensdagavond 29 juni bleek een zonnige te zijn, met relatief weinig wind. Daarnaast zorgde een heerlijke watertemperatuur van 23 graden er voor dat niemand uit viel en dat de EHBO – gelukkig – geen werk had. De deelnemers aan de 6 en 3 kilometer zijn per touringcar van het Surfeiland naar het startpunt in Leimuiden gebracht. Onderweg hadden zij al goed zicht op de zwemroute, die met grote boeien werd aangegeven.

Een kleine 50 zwemmers startten vanuit de haven van Kempers Watersport Leimuiden, om langs de boeien en begeleid door boten, kanoers en suppers via de westkant van de Poel, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en het surfstrand te zwemmen. Door deze omweg, om de zeilwedstrijd heen, was het een ruime 6 kilometer geworden. De GPS van verschillende deelnemers gaf na afloop 6,2 of 6,3 kilometer aan. Na een topprestatie in de Ironman Frankfurt waarin Menno Koolhaas 7e werd, liep hij drie dagen later toch als eerste het surfstrand op na 1 uur 22 minuut en 55 seconden. De snelste man in 2019, Emil Hoogstad eindigde nu als tweede in 1 uur 28 minuut en 35 seconden en een halve minuut later gevolgd door de drievoudig paralympische kampioen Jetze Plat. De snelste dames kwamen kort na elkaar binnen na 1 uur 42 minuut en 30 seconden. Binnen de 45 seconden van elkaar finishte Fruzsina Csillag, Dagmar Habets en Tjarda Roodenhuis.

Het meeste respect ging na de finish uit naar Oceanus zwemmer Frank Klein (Leimuiden), die om 16.45 uur vanaf het surfstrand, onder begeleiding van een kanoër, naar Leimuiden zwom. Daar aantikte en ook weer terug zwom. Hij had dus ruim 12 kilometer in de pocket en 4 uur en 4 minuten en 30 seconden over de dubbele oversteek gedaan.

De drie kilometer zwemmers beleefden de eerste kilometers van de oversteek al varend op de boot van westeinderrondvaart. Zo hadden ook zij ook al de beleving van de hele oversteek. Deze ruim 30 deelnemers gingen bij de 3 kilometer boei te water en werden daar weggestart voor de halve Poeloversteek. Enkele jeugdige Oceanusleden lieten zien dat zij op termijn de hele Poeloversteek aan gaan kunnen. De snelste zwemmers deden in tempo niet onder voor hun 6 kilometer collega’s. Pipi Achterberg bleef onder de 50 minuten en Danique Pannekoek, Claire Corveleijn, Noortje Hollander finishte kort na elkaar in 55 minuten.

De jongste jeugd zwom langs de Stommeerweg en Kudelstaartseweg een prestatie tocht van of 750 of 1500 meter. Deze jeugd kon daardoor aangemoedigd worden door het publiek op de kant. De snelste 1500 meter zwemmers waren Daniel Wegman 23:45, Daniel Spooren 29:19 en Katinka Elders 30:32. Op de kortste afstand, de 750 meter, liepen de jeugdtriatleten Viggo Jongkind, Aiton Veldt en Marts Egberts als eerste het strand op. Niet ver daarachter volbrachten de wedstrijdzwemsters Vera Keessen, Rox van Bueren en Mia Wiersma hun prestatietocht. Alle deelnemers ontvingen na de tocht een oorkonde.

In 2023 zal er weer een hele, halve en kwart Poeloversteek worden georganiseerd. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 99 jaar.