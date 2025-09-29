Ruim 1.500 deelnemers aan Ride for the Roses

Aalsmeer – De 26e editie van de Ride for the Roses afgelopen zondag 28 september haalde ruim 1.500 enthousiaste deelnemers naar Aalsmeer en omgeving. Samen haalden zij een voorlopige opbrengst van maar liefst 288.123 euro op voor KWF Kankerbestrijding en het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep. De teller loopt nog steeds, want doneren is de komende week nog mogelijk.

Dag vol saamhorigheid

Onder stralend nazomerweer genoten fietsers en wandelaars van routes langs de mooiste plekken van Aalsmeer en omstreken. Dit jaar waren er fietstochten van 25, 50 en 100 kilometer, een wandelroute van 15 kilometer en voor het eerst een Kidswalk van 5 kilometer. Ruim 170 kinderen deden mee, waaronder 97 leerlingen van de Jozefschool in Aalsmeer.

The Rose en dierbarengalerij

De dag begon met een bijzonder optreden van Berget Lewis, die het lijflied The Rose vertolkte. Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer gaf het startschot en liep samen met zijn kinderen de eerste Kidswalk. Onderweg konden deelnemers rekenen op goed verzorgde tussenstops met entertainment en lekkernijen. Een opvallend hoogtepunt was de verrassende passage door een speciale custom made Loogman Carwash. Hier werden deelnemers luid aangemoedigd en kregen zij een verfrissing mee voor het laatste stuk van hun route – een unieke beleving die voor veel vrolijke gezichten zorgde. Net voor de finish passeerden deelnemers de indrukwekkende dierbarengalerij: een laan vol portretten van dierbaren, een plek van herinnering en hoop. Hier konden mensen een kaarsje aansteken en werden de vele stappen in kankeronderzoek zichtbaar gemaakt in de laan van hoop.

Dankbaarheid en betrokkenheid

“We zijn alle partners, deelnemers, donateurs en vrijwilligers enorm dankbaar voor hun bijdrage. Alleen dankzij hun inzet kunnen we dit evenement mogelijk maken en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker”, aldus de organisatie. De sfeer was feestelijk en gemoedelijk. Veel deelnemers bleven nog lang na afloop bij de finishlocatie voor een gezamenlijke afsluiting na een sportieve dag met een lach en met een traan.

De volgende Ride for the Roses staat gepland op zondag 27 september 2026. Inschrijven kan binnenkort via de website van Ride for the Roses: www.ridefortheroses.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl