Rook in bedrijf blijkt stoom!

Amstelveen – Rond half twee in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 mei is de brandweer opgeroepen voor een mogelijke brand in een bedrijfspand aan de Noorddammerweg in Amstelveen. Een chauffeur, die aan het lossen was, kwam tot de ontdekking dat het hele bedrijf vol stond met rook.

De brandweer was snel met meerdere voertuigen ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek er geen brand te zijn. De rook was stoom.

Door een defect in een koelinstallatie was er heel veel rook vrijgekomen in het bedrijf. Alle deuren en ramen zijn open gezet om te luchten.

Foto: VTF – Vivian Tusveld