Rolstoeltennisser Ruben Spaargaren ereburger!

Aalsmeer – Op vrijdag 6 februari is rolstoeltennisser Ruben Spaargaren geëerd als ereburger van Aalsmeer. Burgemeester Gido Oude Kotte heeft Ruben toegesproken en in bijzijn van familie en raadsleden de erepenning aan hem uitgereikt.

De Aalsmeerse rolstoeltennisser behoort tot de wereldtop, speelt zowel enkel- als dubbelspel, en won meerdere ITF-titels en internationale toernooien.Ook is Ruben meervoudig Nederlands kampioen en actief op de Paralympische Spelen.

Ruben staat bekend om zijn doorzettingsvermogen, sportieve progressie en inzet voor de sport en blijft zich richten op verdere successen op nationale en internationale tennistoernooien.

Foto’s: www.kicksfotos.nl