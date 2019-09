Rollator Wandelclub naar Amsterdam

Aalsmeer – De Rollator Wandelclub is groeiende in Aalsmeer. Inmiddels heeft de club zo’n 17 trouwe deelnemers! Het is echt gezellig en met elkaar is het ook leuk om iets aan beweging te doen. Weer of geen weer, er wordt iedere week gewandeld, maar nergens naar toe. De groep wandelt gewoon in een rondje voor de deur van het zwembad of bij slecht weer in de sportzaal. Daarmee is het voor niemand te ver en maakt het ook niet uit als iemand even gaat zitten tussendoor. En natuurlijk wordt nog koffie of thee met elkaar na afloop gedronken.

Omdat het zo’n gezellige groep is, gaat de Rollator Wandelclub Aalsmeer op woensdag 4 september meedoen aan de Nationale Rollatorloop in het Olympisch Stadion. De groep vertrekt om 12.00 uur met een bus vanaf zwembad de Waterlelie en met de power van wat Aalsmeerse Samenwerking wordt er een feestelijke, sportieve, en goed verzorgde middag van gemaakt.

Iedere woensdagmorgen

Uiteraard is Iedereen van harte welkom om op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur bij het zwembad aan de Dreef met de rollator te komen wandelen. Als het lastig is om een chauffeur te vinden om met rollator naar het zwembad gebracht te worden, kan contact opgenomen worden met de rollatorwandelclub via 06-10196667 of stuur een mail naar rollatorwandelclubaalsmeer@gmail.com.

Chauffeurs gezocht

De club groeit behoorlijk, dus is men ook op zoek naar chauffeurs: Wie heeft er tijd om op woensdagmorgen een retourtje zwembad te rijden? Een kleine moeite, maar het maakt voor deze mensen het verschil tussen thuisblijven of mee kunnen doen.