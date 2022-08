Robert Jan van Leusen is het nieuwe gezicht van de bibliotheek

Aalsmeer – Robert Jan van Leusen heeft zijn dertienjarige dochter Livia meegenomen. Zij is nieuwsgierig naar de nieuwe werkomgeving van haar vader. Direct verdwijnt zij naar de boekenkasten en gedurende het interview ‘woont’ zij in een wereld vol fantasie. Robert Jan is het nieuwe gezicht van de bibliotheek. Met al zijn eerder opgedane kennis, zijn ideeën, zijn benadering, werklust en spontane optreden lijkt hij de gedroomde opvolger van Corrie de Boer.

‘In de bieb vind je de wereld’

Twintig jaar geleden had Van Leusen nog geen beeld van wat hij moest doen. Hoe te kiezen uit zoveel verschillende onderwerpen waarvoor hij belangstelling had. Hij kreeg een goede tip en kwam terecht in de mediawereld. Werkte eerst als redacteur, werd eindredacteur, deed verslaggeving om zich vervolgens te gaan bezighouden met programma ontwikkeling. Het zou hier niet bij blijven. “Mijn interesses veranderden, dat wat ik wilde doen, waar mijn verlangens lagen, het was niet meer datgene wat mij voor ogen stond. Ik kwam erachter dat mijn behoefte aan werk met een meer maatschappelijke relevantie een grotere prioriteit kreeg.” Robert Jan heeft zich de tijd gegund om te onderzoeken wat wezenlijk bij hem past. “Ik heb geproefd aan onderwijs, ouderenzorg en bibliotheek. Heb veel vrijwilligerswerk gedaan o.a. bij de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) en ik kwam er zo achter dat je in de bibliotheek de wereld tegenkomt. De meest uiteenlopende mensen met de meest uiteenlopende vragen. Ik stond echt midden in het leven! Als je in mensen geïnteresseerd bent, is de bibliotheek een fantastische plek om te werken. Je kunt mensen inspireren, op weg helpen of ‘gewoon’ een praatje maken.

Van Joop naar de Bieb

Robert Jan begon als oproepkracht in de bibliotheek Amstelland. “Ik kreeg de smaak te pakken.” Toen hij hoorde dat de bibliotheek Aalsmeer een opvolger zocht voor Corrie de Boer aarzelde hij geen moment en solliciteerde. Dat hij nu ook daadwerkelijk in Aalsmeer aan het werk kan gaan, ziet hij als een organische ontwikkeling die hoort bij de zoektocht die hij weloverwogen heeft gelopen. Ooit is hij in Aalsmeer begonnen bij Endemol en nu honderd stappen verder gaat hij zijn geluk beproeven in de bieb. Het kan niet mooier!

Toekomstplannen

“Eerst ga ik kennismaken met de vrijwilligers. Verder zal ik veel vragen hebben voor collega Hannelore Zeeman en een heleboel van haar kunnen leren. Natuurlijk ga ik ook kijken hoe ik verder kan voortborduren op alles wat Corrie (de Boer) heeft neergezet. En dat is de spil zijn binnen de Aalsmeerse gemeenschap. De bieb moet nog meer een maatschappelijke rol gaan spelen in ondersteuning en ontwikkeling. Mensen wegwijs maken in de digitale wereld. De bieb kan helpen bij het vinden van de juiste organisaties, mensen die je verder kunnen helpen. Ook de samenwerking met de partners van de bieb wil Van Leusen verder verstevigen. Hij is blij zoals nu al het Taalpunt en het Financieel Café functioneren. Wat er aan nevenactiviteiten wordt georganiseerd.

“Het weekend over de geschiedenis van Aalsmeer was geweldig.” Ook is Robert Jan heel blij met de vele vrijwilligers. “Zij zijn de radertjes binnen het functioneren van de bieb. Als zij er niet zijn dan kunnen wij onmogelijk bieden waar nu de kracht van de bibliotheek ligt. De bieb moet nog meer van de mensen zijn en worden. Wanneer mensen ideeën hebben voor activiteiten in de bieb of in samenwerking met de bibliotheek deel deze met ons. Daar zijn wij blij mee.”

Zoveel is wel duidelijk; de focus van Robert Jan van Leusen is gericht op de toekomst. “De Bieb moet bloeien.”

janna van zon