Rijnland organiseert wateruitjes

Amstelland – Mee op rondvaart over de Westeinderplassen, kijken hoe Rijnland afvalwater schoonmaakt, meedoen met een slootsafari en helpen met het planten van rietstekjes? Dat kan (en meer) in de week van 5 tot 13 mei. Het hoogheemraadschap van Rijnland organiseert dan diverse publieksactiviteiten in Haarlem, Aalsmeer, Ter Aar, Katwijk, Zoetermeer en Aarlanderveen.

Van 5 tot en met 13 mei is het de Week van ons Water. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd waarbij ‘water(kwaliteit) in en om het huis’ centraal staat. Dat kan water zijn dat doorgespoeld wordt in de gootsteen en het toilet, maar ook schoon water in de sloot. Tijdens de activiteiten van Rijnland laten deskundige medewerkers (en samenwerkingspartners) hun werk zien en vertellen er alles over. Alle activiteiten zijn gratis. Voor meer informatie en aanmelding: www.rijnland.net/onswater.

5 mei, Haarlem: Infodag waterkwaliteit en watervriendelijk tuinieren

Op 5 mei is iedereen welkom tussen 11.00-16.00 uur bij de Haarlemse volkstuinvereniging WZZO. Er zijn presentaties over waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers en exotische waterplanten, rondleidingen over een natuur-/groentetuin, slootsafari’s (leuk voor kinderen) en informatie over watervriendelijk tuinieren.

6 mei, Aalsmeer: Rondvaart Westeinderplassen

Op 6 mei vertelt Rijnland over de gezamenlijke plannen (met gebiedspartners) die er zijn om de waternatuur in de plassen te verbeteren en over het meervalonderzoek dat is gedaan. Deze zoetwatervis kan wel 1m80 worden! Na een korte presentatie volgt een vaartocht van circa twee uur over de plassen. De activiteit start om 9.45 uur en duurt tot circa 13.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 29 april.

7 mei, Ter Aar: Beplanten natuurvriendelijke oever

Langs de Geerplas in Ter Aar heeft Rijnland afgelopen maanden gewerkt aan de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Op 7 mei zet hoogheemraad Sjaak Langeslag het eerste rietplantje in de grond. Daarna kunnen bezoekers zelf een paar rietstekken planten. Boswachters van Staatsbosbeheer vertellen over het gebied en kinderen kunnen meedoen met een slootsafari. De activiteit start om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.

9 mei, Katwijk aan Zee: Open dag afvalwaterzuivering

Op 9 mei kan jong en oud tussen 12.00-16.00 uur mee op rondleiding bij afvalwaterzuivering (awzi) Katwijk. Daar maakt Rijnland al het water schoon dat doorgetrokken wordt door de wc en het water dat verdwijnt in het douche- en afvoerputje. De awzi is door een recent renovatieproject weer helemaal van deze tijd. Momenteel worden op het zuiveringsterrein een zonneweide met ruim 5.000 zonnepanelen aangelegd.

10 mei, Zoetermeer: Open dag gemaal Palenstein

Een kijkje nemen bij gemaal Palenstein kan op 10 mei tussen 10.00 uur en 16.00. Het gemaal zorgt voor droge voeten in Polder de Noordplas en in de woonwijken Palenstein, Noordhove en Seghwaert in Zoetermeer. Er zijn rondleidingen door het gemaal en buiten staan een maaiboot en tractor met maai-arm. Deze machines gebruikt Rijnland bij het onderhouden van de sloten.

12 mei, Aarlanderveen: open molendag Viergang Aarlanderveen

Op zaterdag 12 mei zijn de vier molens in Aarlanderveen open van 10.00 tot 17.00 uur. Deze molenviergang is uniek: het is de enige viergang ter wereld die nog ingezet wordt voor de waterhuishouding in de polder. Bij iedere molen is iets te zien of te doen. De Putmolen (molen 4) is extra bijzonder. De molenaar werkt en woont in deze molen en houdt hier ook een melkveehouderij. Tijdens de rondleiding vertelt hij er alles over.