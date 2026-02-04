Ride for the Roses: Samen in actie tegen kanker

Aalsmeer – Op Wereldkankerdag, woensdag 4 februari, heeft Ride for the Roses een nieuwe campagnevideo gelanceerd waarin vier deelnemers hun persoonlijke verhaal delen. In de video vertellen Janna, Gerrit, Sejal en Linda wat kanker in hun leven heeft betekend en waarom zij (opnieuw) meedoen aan de Ride for the Roses. Hun verhalen staan symbool voor duizenden anderen die direct of indirect met kanker te maken hebben.

De campagnevideo laat zien dat de Ride for the Roses meer is dan een sportief evenement. Het is een dag van saamhorigheid, herinnering en hoop. Een dag waarop wordt gefietst en gewandeld voor iedereen die nu strijdt tegen kanker, ermee moet leven, of gemist wordt. “Wereldkankerdag is een moment van stilstaan en vooruitkijken”, aldus Dana van de Ride for the Roses. “Met deze video geven we een gezicht aan waarom we samen in actie komen. Achter elke deelnemer schuilt een persoonlijk verhaal en samen maken die verhalen impact.” De vier deelnemers in de video hebben ieder op hun eigen manier met kanker te maken gehad. In korte, eerlijke portretten vertellen zij over verlies, veerkracht en verbondenheid, maar vooral over waarom meedoen voor hen zo’n diepe betekenis heeft.

Op 27 september in Aalsmeer

De campagnevideo is te zien via de website en sociale kanalen van Ride for the Roses en markeert de aanloop naar de volgende editie van het evenement. De komende dagen worden uitgebreide achtergrondartikelen over hen gedeeld en de campagne wordt afgesloten op Valentijnsdag met een tweede video waarin ook de naasten aan het woord komen. De opbrengsten van de Ride for the Roses gaan naar baanbrekend kankeronderzoek, met als doel een wereld met minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. De Ride for the Roses is een jaarlijks fiets- en wandelevenement waarbij duizenden deelnemers in actie komen voor kankeronderzoek en wordt georganiseerd op zondag 27 september in Aalsmeer. Elke deelnemer ontvangt bij de finish een roos vol betekenis – voor iemand die je lief is, iemand die je mist, of misschien wel voor jezelf. Meer info: www.ridefortheroses.nl

Foto: Ride for the Roses 2025. Foto: Bram Berkien