Renovatie clubhuis voor Open Toernooi Wilnis￼

Wilnis – Het Wilnis Open is dit jaar verplaatst naar de derde week van juli, de week voor het Plassentoernooi van VLTV. De jaren daarvoor zat het ingeklemd tussen de open toernooien van TVM en TV De Ronde Vener. Dit heeft ertoe geleid dat veel nieuwe deelnemers van andere verenigingen dit jaar hebben meegedaan. Opvallend was de ruime deelname van leden van LTV Breukelen die in de hogere categorieën goed vertegenwoordigd waren. Zij hebben net als alle overige deelnemers en toeschouwers kunnen genieten van een heerlijk zonnige en warme tennisweek. De sfeer was zoals altijd gemoedelijk en gezellig. Dit jaar met een gerenoveerd clubhuis dat door enkele enthousiaste leden in enkele weken tijd weer een moderne uitstraling heeft gekregen en toch ook huiselijke sfeer heeft. Dat het resultaat succesvol was bleek al snel toen we tijdens een sporadische bui op zaterdag het clubhuis snel gevuld kregen en dat ook lange tijd zo bleef. Zo ook op de feestavond op vrijdag die in het teken stond van Spaanse sferen; paella en cocktails.

Tijdens de prijsuitreiking hebben twee van de vrijwilligers symbolisch het vernieuwde clubhuis geopend door het lint door te knippen, onder luide bijval van de aanwezigen. Een mooie uiting van waardering voor het geleverde werk. Het Wilnis Open was goed bezet dit jaar met 192 deelnemers in de verschillende categorieën. Opvallend was het grote aantal beginnende tennissers dat meedeed. In de hoogste categorie (4) ging de winst in de enkel naar Michael Joosse van LTV Breukelen, de herendubbel werd gewonnen door Frans en Stan van Loon (TVW) en de gemengd dubbel werd gewonnen door Jochem van Bergen en Danique Bank, de dames dubbel door Caroline Kors-Prins en Jennifer Steen-van den Berg (TVW).