René loodst K&G in veilige haven

De Kwakel – René de Jong heeft de dammers van K&G in veilige haven geloodst. Daar was vrijdagavond in Andijk nauwkeurig laveren voor nodig. De leden van Kunst en Genoegen waren deze avond naar de kop van Noord-Holland getogen om te dammen voor lijfsbehoud. Alleen winst kon de Kwakelse club nog redden van het stapje terug.

In de gezellige bibliotheek van Andijk, net een huiskamer, werden om half acht de klokken gestart. Wim Keessen, Aalsmeerder, gaf K&G hoop. Met een damcombinatie zette hij zijn ploeg na twee uur op voorsprong. Een uurtje later deed Adrie Voorn daar een schepje bovenop, na een gedegen voorbereiding. Met Pasen had hij al Andijk lopen gedaan en menig hek bedwongen. Met een hek zette hij zijn opponent dan ook klem waardoor K&G een riante 4-0 voorsprong nam. Slechts een puntje was nog nodig voor lijfsbehoud.

De resterende dammers Wim Konst en René de Jong stonden er goed voor, geen vuiltje leek er aan de lucht. Hun stellingen verzandden echter en toen Wim Konst een plakkertje miste, een dam term, viel er niets meer te lijmen en kwam Andijk terug tot 2-4. Zoals zo vaak maakt René er een potje van om als laatste partij te eindigen, de klokken moesten alweer bijgesteld worden. Hij bracht de teamleider zo tot wanhoop, René schijnbaar onbewogen achter het bord en Adrie er zuchtend en steunend omheen.

Maar in een drie om drie stand moet zijn tegenstander uiteindelijk in remise berusten en is René de gevierde held, Andijk degradeert nu. Ver na het middernachtelijk uur arriveren de dammers weer opgelucht in De Kwakel. De volgende morgen mag ‘de baas’ van het KDO-complex zelf de vlag in top hijsen, K&G volgend seizoen weer hoofdklasse, klasse. Nu KDO nog!