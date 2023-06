Regionale verkeersveiligheidscampagne “Met elkaar overweg”￼

Regio – In de periode juni – juli houdt Vervoerregio Amsterdam (VRA) voor het tweede jaar op rij de campagne “Met elkaar overweg”. De campagne richt zich op de toenemende drukte en diversiteit van vervoermiddelen, die zich met verschillende snelheden over dezelfde weg verplaatsen. Ook op de wegen, fiets- en voetpaden in Uithoorn is een grote verscheidenheid aan vervoermiddelen. Van voetgangers en scootmobiels tot auto’s, bussen, vrachtwagens en bestelbusjes. Kinderen op fietsen en fatbikes, ouders met bakfietsen, ouderen op e-bikes, maaltijdbezorgers en alles daartussenin. Met die drukte op de weg is het belangrijk dat verkeersdeelnemers extra scherp zijn en hun gedrag aanpassen aan andere weggebruikers. Juist op drukke momenten.

Tips

De VRA-campagne geeft 5 tips om sociaal, veilig en relaxt aan het drukker verkeer deel te nemen:

Houd voldoende afstand tot anderen;

Wacht even met inhalen totdat je voldoende ruimte hebt;

Geef aan wat je gaat doen, bijvoorbeeld als je wilt afslaan;

Neem de tijd voor je reis en laat je niet gek maken als je een keer te laat dreigt te komen;

Wees vriendelijk naar andere verkeersdeelnemers. Positiviteit is besmettelijk!

Lees meer over de campagne op www.verkeerenmeer.nl/campagnes.