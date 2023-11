Rabobank Regio Schiphol maakt 157 clubs blij via ClubSupport

Regio – Leden van Rabobank regio Schiphol hebben afgelopen periode gestemd op hun favoriete club. Met ruim 37.000 stemmen te verdelen onder 772 clubs en verenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. In Regio Schiphol zijn 157 clubs verrast met een cheque. Zo draagt ook Rabobank een steentje bij aan de maatschappelijke doelen en ambities van verenigingen in Nederland.

Een mooi voorbeeld van zo een club of vereniging is Stichting voedselbank Haarlemmermeer. Wekelijks zijn hier 180 vrijwilligers actief om ruim 400 gezinnen, waaronder 500 kinderen te ondersteunen met de schijf van vijf. Dankzij de vele stemmen haalt de Voedselbank Haarlemmermeer ieder jaar weer een enorm mooi bedrag op waarmee zij dus heel veel mensen kunnen helpen. Dit jaar zal het bedrag gebruikt worden voor verse groente en fruit aangezien hier vaak tekorten van zijn.

Aan de stemcampagne doen heel veel verschillende verenigingen, stichtingen en clubs mee. Zo ook carnavalsvereniging de pretpeurders. Deze carnavalsvereniging uit Kudelstaart bestaat al meer dan 55 jaar. Ze houden zich bezig met het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Buiten de carnavalsoptocht organiseren zij ook ieder jaar een beachvolleybaltoernooi. Voor meer herkenbaarheid van de organisatie tijdens dit toernooi hebben zij nieuwe T-shirts nodig. Met het gewonnen bedrag zijn zij volgend jaar zeker niet meer te missen.

Rabo ClubSupport 2023

Iedereen verdient een club. Een plek waar je welkom bent, elkaar ontmoet, en waar je helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland met Rabo ClubSupport. Een gezond verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van een duurzaam en leefbaar Regio Schiphol. Samen met onze partners NOC*NSF, LKCA en verschillende bonden biedt Rabobank clubs en verenigingen kennis, netwerken en financiële ondersteuning. De bank biedt vanuit haar coöperatief dividend, een fonds om de regio te versterken, extra hulp aan de verenigingen met de meeste stemmen. Zo helpen we samen om verenigingsleven in Nederland duurzaam en toegankelijk te houden.