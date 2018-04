Pupillencompetitie bij AV Startbaan

Amstelveen – Op zaterdag 21 april organiseert AV Startbaan de eerste wedstrijd van de baancompetitie voor pupillen (t/m 11 jaar). Deze baancompetitie bestaat uit 3 voorronde wedstrijden voor de zomer en een finale in september. De wedstrijd begint met estafettes, gevolgd door een meerkamp (3-kamp) en eindigt met een lange afstand (600 meter of 1000 meter). De estafettes en de meerkamp tellen mee voor de teamscore, de meerkamp alleen voor de individuele score. De lange afstand is een apart onderdeel.

Naast de ruim 100 pupillen van AV Startbaan doen aan deze wedstrijd ook pupillen mee van verengingen uit Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp en Uithoorn. Totaal doen er ruim 300 pupillen mee!

Meerkamp

Een meerkamp voor pupillen bestaat meestal uit een 3-kamp. De meerkamp bestaat voor de pupillen uit sprinten (40 meter of 60 meter), springen (hoogspringen of verspringen) en werpen (kogelstoten of balwerpen). Voor ieder onderdeel is een puntentelling bedacht om de prestaties van de diverse onderdelen te kunnen vergelijken. Een tijd op een sprint is immers wat anders dan een aantal meters bij het verspringen. De punten van alle onderdelen worden aan het eind bij elkaar opgeteld. Diegene met de meeste punten is de winnaar. Voor de teamscore wordt ook de tijd van de estafette omgerekend naar punten en worden de punten van de 3 hoogst geklasseerde pupillen daarbij opgeteld.

Wil je ook eens een zien hoe leuk atletiek is en wil je pupillen sneller, hoger en verder zien gaan, kom dan op 21 april kijken bij AV Startbaan in Amstelveen. Het adres is Startbaan 1a. De wedstrijddag begint om 11.00 en duurt tot het einde van de middag.

Foto: Estafettes met Famke van der Zouw en Nora den Ouden (meisjes pupillen A1).