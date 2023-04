Prijzen voor leden Sjoelclub Aalsmeer op NK

Aalsmeer – Zaterdag 15 april vond in de Veluwehal in Barneveld het NK Sjoelen Individueel plaats, het belangrijkste toernooi voor elke sjoeler. Aan het hoofdtoernooi, waarvoor kwalificatie nodig was, deden 171 sjoelers mee en bij het Open Toernooi 58. Voor Aalsmeer deden 15 deelnemers (en Matz) mee. Bij de Dames A werd Hettie Kleine voor de vierde keer Nederlands Kampioen met een gemiddelde van 137,75. Elly Mensen werd tweede (hoogste score 1406) en Heidi Hop derde. Petra Houweling, de laatste Nederlands Kampioen van Sjoelclub Aalsmeer, werd vijfde met 133,70 gemiddeld. Bij de Heren A ook dezelfde kampioen als in 2022, Ronald Polman (143,70 gemiddeld) en voor de derde keer op het hoogste schavot. Ook de hoogste rondescore met 1448. Zijn vaste koppelmaat Tim van Sommeren werd tweede en Herman Depenbrock derde. In het Open Toernooi deed Wim Voorbij mee in deze klasse en werd tweede met 137,85 gemiddeld.

Bij de Jeugd in het Open Toernooi deed Matz Verlaan mee, die ook min of meer voor Aalsmeer uitkwam met zijn moeder Anouschka als lid van de club. Hij gooide 85,55 en werd eerste. Tim van Tiem werd vorig jaar derde, maar dit jaar mocht zijn vader Leo hier staan. Tim ging zelf een trapje hoger op plaats twee met 137,35 gemiddeld. Albert Geleijn werd, net als in 2022, elfde in deze klasse met 128,70 gemiddeld. Iko van Elburg had hetzelfde gemiddelde als Albert, maar in de C-Klasse was dit goed voor de achtste plaats. Hans van Leeuwen kon wel een beker in ontvangst nemen met plek drie en 130,65 gemiddeld. Ook in de D-Klasse viel Aalsmeer in de prijzen. Kees Kuypers werd tweede met 127,25 gemiddeld. De plaatsen onder het podium zaten dicht op elkaar: Karin Dijkstra, na een goede eerste ronde, werd vierde met 123,65 en Elisa de Jong met 123,05 zevende.

In de E-Klasse, na de ondankbare vierde plaats van 2022, nu een bronzen beker voor Marja Springin’tveld met 123,80 gemiddeld. De F-Klasse kende twee Aalsmeerse deelnemers. Theo van Leijden kon na de eerste ronde zijn podiumplek niet vasthouden en werd vierde met 117,30. Pia Mulder, met 112,15 gemiddeld, viel met een elfde plaats net buiten de top 10. In de G-Klasse werd Pim van der Meer bij zijn NK-debuut tiende met 110,15 en Mirjam van den Berg met 106,45 vijftiende. In de H-Klasse was Anouschka Ploeger de allerbeste. De eerste plek met een hoog gemiddelde van 114,50. Kijk voor alle uitslagen en meer informatie op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Alle winnaars van Sjoelclub Aalsmeer. Staand v.l.n.r.: Marja Springin’tveld, Anouschka Ploeger, Tim van Tiem, Hans van Leeuwen en Kees Kuypers. Voor: Matz Verlaan. Wim Voorbij ontbreekt op de foto. Foto: Mirjam van den Berg