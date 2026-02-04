Pramenbezitters opgelet: Er gaat gebaggerd worden!

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer start dit jaar met het baggeren van meerdere watergangen binnen de gemeentegrenzen. Gisteren, woensdag 4 februari, zijn de werkzaamheden begonnen bij de watergang aan de Baccarastraat, naast de Karmelparochie en de Jozefschool. Voor eind mei worden ook de watergang in de Dorpsstraat, tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Lijnbaan en de watergangen rondom de begraafplaats aan de Ophelialaan ter hoogte van de Jac. P. Thijsselaan aangepakt. Met dit onderhoud houdt de gemeente de watergangen op diepte en draagt zij bij aan een goede doorstroming en waterkwaliteit.

Rijnland

In Aalsmeer zijn niet alle watergangen in beheer bij de gemeente. Een deel van de wateren valt onder de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ook Rijnland voert in 2026 onderhoud uit. Zo wordt de volledige hoofdwatergang langs de Oosteinderweg gebaggerd, evenals de watergang tussen het Raadhuisplein en de Van Cleeffkade. Daarnaast gaat Rijnland baggerwerkzaamheden uitvoeren langs de Stommeerkade ter hoogte van het Stokkeland.

Afgezonken pramen

Wethouder Sven Spaargaren: “Het kan zijn dat pramenbezitters hun praam hebben afgezonken in het gebied. Zeker is al dat er bij de kop van het Stokkeland vier afgezonken pramen liggen in het gebied van Rijnland. De eigenaren van deze vaartuigen zijn zowel bij Rijnland als bij ons onbekend. Ik wil daarom iedereen vragen die de eigenaren van deze pramen kent contact op te nemen met het hoogheemraadschap van Rijnland om de planning van de baggerwerkzaamheden af te stemmen en de pramen voor de werkzaamheden te verwijderen.”

Meer informatie

Op de website: www.rijnland.net/baggeren is een kaart te vinden met de locaties van de baggerwerkzaamheden van Rijnland en verdere informatie over hun baggerproces. Voor meer informatie kan ook contact opgenomen worden met het klant contactteam van Rijnland via 071-3063535.