Politie zoekt getuigen van straatroof!

Aalsmeer – De politie onderzoekt een straatroof in de Hornmeer. Deze is gepleegd op donderdag 12 april tussen 22.45 en 22.50 uur op de Dreef, ter hoogte van Tankstation Tango.

Signalement dader 1: lengte 1.85 meter , leeftijd tussen de 16 en 18 jaar oud, een zwarte capuchon en donkere kleding, had een buitenlands accent. Normaal postuur (dun).

Dader 2: 1.85 lang, leeftijd 16 à 18 jaar oud, had een petje op en droeg donkere kleding. Normaal postuur.

Toedracht: Aangever (16 jaar) fietste over de Dreef naar De Kwakel.Ter hoogte van de Tango werd hij door twee, lopende, knapen, die voor hem gingen staan van zijn fiets geslagen en beroofd van zijn portemonnee met pasjes. Hierna kon hij wegvluchten via de Vuurlijn naar huis. Aangever fietste op een zwarte herenfiets van het merk Cortina. Het voorlicht brandde en het achterlicht was kapot.

Uiteraard wordt onderzocht of het tankstation camerabeelden heeft.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

· Rond het tijdstip van de straatroof een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?

· Zijn er bij u getuigen bekend die dit delict hebben waargenomen?

· Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze roof, neemt u dan direct contact op met de politie via de ‘Reageren’-knop of bel 0900-8844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis nummer).