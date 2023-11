PK Sport blijft hoofdsponsor van de Bosdijkloop￼

Vinkeveen – PK Sport en Toer Trimclub De Merel hebben op vrijdag 10 november 2023 hun samenwerking met een jaar verlengd. In het kader van de nieuwe overeenkomst is PK Sport, met het moderne sportcentrum in Vinkeveen, wederom hoofdsponsor van de Bosdijkloop editie 2024. Het jaarlijkse hardloopevenement in Vinkeveen op de derde zondag van februari heeft een lange traditie. De 44ste editie van dit evenement wordt op zondag 18 februari 2024 gehouden. De organisatie hiervan is in handen van TTC De Merel uit Vinkeveen.

Loes Kuijper, voorzitter van TTC De Merel: ”Wij zijn erg tevreden met de verlenging van de samenwerking met PK Sport, sinds 2009 de hoofdsponsor van de Bosdijkloop. Mede door hun sponsoring kunnen wij aan lopers en publiek op veel fronten kwaliteit bieden: van verzorging tot elektronische tijdregistratie, een laag inschrijfgeld en een gezellige ambiance in en nabij sporthal De Boei in Vinkeveen”.



Peter Kinkel, directeur van PK Sport Vinkeveen: “Wij zijn er uiteraard bijzonder trots op dat we ook dit jaar weer de hoofdsponsor van de Bosdijkloop zijn. Wij tonen hiermee onze betrokkenheid bij een van de belangrijkste sportevenementen in Vinkeveen”.