Pittige vlucht voor duiven PV De Telegraaf

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag was er een vlucht vanuit het Franse Pont Saint Maxence en het werd wederom met de Noord Oosten wind weer een pittige vlucht voor onze duiven. Maar door het mooie weer konden de duiven vroeg in vrijheid gesteld worden. Om 07.15 uur kwam het sein tot lossen en konden de duiven tegen de wind in huiswaarts keren. Om12.42.50 uur meldde zich de 21-914 zich bij de Comb. van Leeuwen & van Grieken zich aan de Aalsmeerderweg, en deze maakte een gemiddelde snelheid van 1120,172 meter per minuut, dat is ruim 67 kilometer per uur. Bram v.d. Wie uit Aalsmeer werd keurig tweede en Erik Wiersma uit Amstelveen werd derde, met een speciale vermelding dat hij alle drie zijn duiven die hij meegegeven had in de uitslag wist te klasseren. Van Postduiven Vereniging De Telegraaf namen zeven leden deel aan de vlucht vanuit Pont Saint Maxence met 95 duiven in concours.

Aanstaande zaterdag zijn er twee vluchten, een Fond vlucht vanuit het Franse Fontenay Sur Eure en een Vitesse vlucht vanuit het Belgische Lennik.

Foto: De winnaars van de duivenvlucht vanuit het Franse Pont Saint Maxence.