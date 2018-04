Pianist Hannes Minnaar in Thamerkerk

Uithoorn – Dit jaar is hij zeven keer te horen en te zien in het Concertgebouw te Amsterdam. In april 2019 treedt hij op in de internationale serie De Meesterpianisten. In mei a.s. speelt hij in het Muziekgebouw aan ’t IJ, maar op zondag 22 april speelt hij ‘gewoon’ in de Thamerkerk in Uithoorn: de wereldberoemde Nederlandse pianist Hannes Minnaar. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) sluit hiermee het jubileumseizoen 2017-2018 af – en hoe! Een unieke gelegenheid om voor bijzonder weinig geld een wereldster te horen spelen met werken van Schubert, Franck, Fauré en Brahms. Het pianorecital door Hannes Minnaar in de Thamerkerk begint zondagmiddag 22 april om half drie.

Minnaar is een winnaar

Hannes Minnaar is in 1984 geboren in Goes. Hij maakt momenteel een stormachtige carrière door en is een van Nederlands meest succesvolle pianisten. Hij sloot zijn studie bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam af met een ‘10 met Onderscheiding’ en volgde daarna lessen bij Alfred Brendel en Menahem Pressler. Tegelijkertijd studeerde hij orgel bij Jacques van Oortmerssen. Hij was prijswinnaar van internationale concoursen in Genève (Concours de Genève, tweede prijs, 2008) en Brussel (Koningin Elisabeth Wedstrijd, derde prijs, 2010), waardoor hij internationaal de aandacht op zich vestigde. In 2016 won hij als derde pianist ooit de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs.

Intiem en grandioos

Hannes Minnaar speelt de zelden te horen intieme 9 Préludes van Gabrièl Fauré in combinatie met Franz Schuberts lyrische Sonate in A, D664. Daarnaast klinkt de Prélude, Aria et Final van César Franck: een pianowerk met een orgelachtige benadering, vol rijke harmonieën: er zijn echo’s van Bach en Liszt te horen. Hij besluit dit bijzondere pianorecital met Johannes Brahms’ meest volmaakte variatiewerk, de Händelvariaties. Beginnend met een barokthema van Händel ontwikkelt het zich tot een hoogromantisch meesterwerk met een grandioze finale. Na afloop van het concert is er de mogelijkheid om CD’s te kopen die door Hannes Minnaar worden gesigneerd.

Kaartverkoop

Wacht niet te lang met het bestellen van kaarten als u verzekerd wilt zijn van een plaats: het gaat storm lopen en op is op! Losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl Klik op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’. Ze kosten veertien euro per stuk; jongeren tot zestien jaar betalen slechts zeven euro. Op de site zijn ook de biografie van Hannes Minnaar en uitgebreide programmatoelichtingen te vinden. Ongeveer een week van te voren gaat de losse kaartverkoop van start bij de boekhandels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Vanaf twee uur worden de resterende kaarten aan de zaal verkocht, maar dat zullen er niet veel meer zijn.