Pannenkoekenrestaurants scoren goed in Utrecht

De Ronde Venen – Voor de beste pannenkoeken van de provincie Utrecht moet je in het centrum van Utrecht zijn. Uitmetkinderen.nl roept MOAK Pancakes Neude namelijk uit tot het beste pannenkoekenrestaurant van de provincie. De uitjes-website zocht dit uit in het kader van Nationale Pannenkoekdag, wat afgelopen vrijdag al weer voor de achttiende keer plaatsvond. Op deze dag bakken kinderen in heel het land pannenkoeken voor ouderen.

Veel Utrechtse pannenkoekenrestaurants worden minimaal met vier van de maximaal haalbare vijf sterren beoordeeld. Maar er kan er maar één de beste zijn en dat is dus de vestiging van MOAK Pancakes vlakbij de Neude, dat met maar liefst een 4,6 (op de schaal van 5) beoordeeld wordt. Diezelfde beoordeling krijgt Pannekoekenhuys Den Potsenmaeker uit Amersfoort, maar deze zaak kreeg minder reviews en komt daarmee op plek twee. Het podium wordt gecompleteerd door Pannenkoekenboerderij De Wildenburg uit Baarn. De lijst met alle pannen-koekenrestaurants en hun beoordeling is te vinden op de website van ‘Uit Met Kinderen’.

Opvallend goed

Pannenkoekenrestaurants doen het opvallend goed, zo blijkt uit het ABN Amro-rapport ‘Stand van de leisure’ uit augustus 2024. Vooral opa’s en oma’s spelen daarin een grote rol: samen met hun (klein)kinderen zijn zij goed voor zo’n driekwart van de omzet. Door de vergrijzing groeit die groep alleen maar verder. De combinatie van betaalbare prijzen, snelle bediening en locaties in of bij de natuur maakt een pannenkoekenhuis voor veel families het ideale uitje.

Hoewel de cijfers per bron wat uiteenlopen, is het duidelijk dat het aantal pannenkoekenrestaurants de afgelopen vijftien jaar met zo’n zes tot twaalf procent is gegroeid. Ter vergelijking: het totaal aantal restaurants in Nederland daalde in diezelfde periode juist licht. Vooral tussen 2010 en 2019 zat er flink groei in, daarna vlakte het af en daalde het aantal iets. Maar nog steeds zijn er meer pannenkoekenrestaurants dan vijftien jaar geleden, een opvallend sterke ontwikkeling binnen een krimpende horecamarkt.

Nationale Pannenkoekendag

“Dat de branche dit te danken heeft aan de introductie van Nationale Pannenkoekdag in 2007 lijkt wat te veel eer, maar een mooi initiatief is het wel”, zegt René Dekker van Uitmetkinderen.nl. Nationale Pannenkoekdag is inmiddels uitgegroeid tot een vrolijke traditie op honderden basisscholen door het hele land. Het idee achter de dag is simpel maar doeltreffend: kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen in de buurt. Daarmee is het niet alleen een smakelijk initiatief, maar vooral ook een manier om jong en oud met elkaar te verbinden. De dag wordt georganiseerd door Koopmans en Tefal. Inmiddels doen er jaarlijks ruim 1500 basisscholen mee.

Op de foto: Ook ouderen zijn dol op pannenkoeken… Foto: aangeleverd.