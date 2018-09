Paddenstoelen zoeken met IVN gidsen

Amstelland – Zondag 14 oktober organiseert het IVN een excursie paddenstoelen. Het hele jaar door zie je ze niet en in de herfst komen ze opeens tevoorschijn, zomaar uit de grond: paddenstoelen, in allerlei vormen en kleuren. Paddenstoelen zijn de opruimers in de natuur, hun voedsel is levend en dood hout, bladeren en alles wat voorradig is.

Het belooft een mooi paddenstoelenseizoen te worden. Het was de afgelopen zomer erg warm, zodat onder de grond de schimmeldraden goed konden groeien. Daarna kwam een periode met mooie regenbuien: dan worden de paddenstoelen gemaakt. IVN-gidsen nemen belangstellenden mee door het Amsterdamse Bos op ontdekkingstocht. En ze zullen de deelnemers tijdens de rondleiding nog veel meer laten zien.

De excursie start zondag 14 oktober om 10.00 uur bij de ingang van het Amsterdamse Bos bij de verlengde Oude Karselaan, in Amstelveen. Deelname is gratis, en iedereen is welkom, ook kinderen. Zorg voor goed schoeisel.Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.