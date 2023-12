Owen Geleijn te gast bij Rick FM – Sport & Co, zondag 17 december

Uithoorn – Owen Geleijn is één van de beloftevolle wielrenners uit de regio. De afgelopen jaren fietste hij in de opleidingsploeg van Jumbo- Visma. Owen was daar de afgelopen twee jaar de wegkapitein. Zijn favoriete parkoersen zijn die met veel kleine heuvels achter elkaar. Zo werd hij in oktober 5e in de wedstrijd Parijs – Tours Espoirs. Per 1 januari maakt Owen de overstap naar Prof Racing team van Tour de Tietema – Unibet. Een nog jonge ploeg die op een heel andere leest is geschoeid dan de bekende teams. De planning is dat hij ook bij deze ploeg vooral een rol gaat krijgen als wegkapitein.

Reden voor Rick FM om hem uit te nodigen voor een gesprek met de wielerdeskundige van Rick FM, Peter Zijerveld. Peter is zelf oud-profwielrenner en tot voor een paar jaar de talentcoach van de KNWU, (De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie). Hij heeft in die tijd ook met Owen gewerkt. Peter en Owen hebben het over zijn ontwikkeling van jeugdrenner tot nu, wielrenner in de topcompetitie. Het gesprek met Owen is de derde in een reeks die Rick FM deze maand uitzendt over beloftevolle sporters in de regio. Enzo Leijnse, wielrenner bij DSM-firmenich, en Mike Groen, honkbal international, gingen hem voor. Hun interviews zijn terug te luisteren via de website van Rick FM, https://www.rickfm.nl/sport/content/page?4174

Het interview met Owen Geleijn wordt op zondag 17 december tussen 12.00 en 13.00 uur uitgezonden op Rick FM in het programma Sport & Co en tussen 19.00 en 20.00 uur op Radio Aalsmeer.Er staan er ook gesprekken in de planning met wielrenster Lorena Wiebes, Nederlands beste sprintster van dit moment en de jonge wielrenner Sam Oomen, die dit jaar de overstap maakt van Jumbo-Visma naar Lidl-Trek.

Eigen foto van Rick FM. Links Peter Zijerveld en rechts Owen Geleijn