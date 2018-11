Osiris Trio speelt Haydn, Martinu en Dvorak

Uithoorn – Peter Brunt (viool), Ellen Corver (piano) en Larissa Groeneveld (cello) vormen al sinds 1988 het Osiris Trio. De SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) is zeer verheugd, dat dit gerenommeerde trio op zondag 18 november naar Uithoorn wil komen. Het Osiris Trio onderscheidt zich door gedegen vakmanschap dat voortvloeit uit 30 jaar toegewijd samenspel.

In zijn uitvoeringen van de klassiekers van Haydn tot Sjostakovitsj weet het trio een fraaie balans te vinden tussen interpretatieve diepgang en onbevangen inspiratie. Daarnaast legt het zich toe op uitbreiding en vernieuwing van het trio-repertoire door avontuurlijke programmeringen met regelmatig ook nieuwe opdrachtwerken.

Het belooft een bijzondere middag te worden met maar liefst vier stukken voor pianotrio: voor de pauze een heerlijk pianotrio van Haydn en het sprankelende derde pianotrio van Martinu, na de pauze het contrastrijke ‘Aknaton’ van Oene van Geel (opdrachtwerk uit 2013) en als klapstuk het meeslepende Dumky-trio van Dvorak.

Het concert door het Osiris Trio vindt plaats op zondagmiddag 18 november in De Schutse aan De Mérodelaan in UIthoorn. De aanvangstijd is 14.30 uur, om 14.00 uur gaan de deuren van de zaal open. Op de website van de SCAU is uitgebreide informatie te vinden over de vier stukken en over de uitvoerende musici. Ga naar www.scau.nl. Daar zijn ook losse kaarten à 15 euro te bestellen: klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ en volg de aanwijzingen. Jongeren tot en met zestien jaar hoeven maar 7,50 euro te betalen. Het is ook nog steeds mogelijk om uw eigen abonnement samen te stellen met naar keuze vier of zes evenementen/concerten.