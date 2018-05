Oranje U-21 wint kanopolotoernooi

Uithoorn – Het Internationale kanopolotoernooi van Charleroi is in de Damesklasse is gewonnen door Oranje U-21 jaar, voor het eerst winnen zij een groot internationaal toernooi. Michiel de Ruyter speelsters Robyn Uphof (nr. 7) en Veere Vroon (nr. 4) kwamen voor het eerst uit voor Oranje. Een prachtige opsteker richting de wereldkampioenschappen die in augustus worden gehouden in Welland te Canada.

Twaalf spelers MdR op WK

Afgelopen weekend zijn voor alle teams de selecties bekend gemaakt en Michiel de Ruyter draagt met maar liefst twaalf spelers bij die gaan uitkomen op het WK. In het herenteam is Bart van Es al jaren een vaste speler in de Oranje selectie, bij de heren Onder 21 jaar zijn Benjamin Engelschman, Jesper van Beemdelust, Wessel Vroon en Reno van den Berg geselecteerd. Met het damesteam gaan 5 dames mee van MdR: Charlotte Bakkes, Marlen Wessels, Selina Dijkstra, Robin Roozeboom en Alisha van den Berg.

Crowdfund actie

Om deel te nemen aan dit prachtige evenement hebben de jeugd-teams hulp nodig, de reis moeten zij namelijk zelf bekostigen. Via Talentboek van Yvonne van Gennip zijn zij een crowdfund actie gestart. Steun de kanopolo jeugd en doneer op de crowdfund pagina, voor iedere bijdrage staat er een mooie tegenprestatie klaar, dus aarzel niet en kijk snel op: https://sport.talentboek.nl