Oproep om te helpen bij NL. Doet￼

De Ronde Venen – In het kader van de landelijk actie NL.Doet organiseert de kanoclub De Ronde Venen een werkdag. Belangstellenden om te komen helpen met de diverse “klussen” zijn van harte welkom. Deze actie laat zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving. Met hun bijdrage vormen zij het kloppend hart voor de samenleving en houden de clubs draaiende. Naast vrijwilligers van buiten de club zijn natuurlijk de ouders van de jeugd; de oudere jeugd zelf en de eigen leden zeer welkom. De werkzaterdag wordt gehouden op zaterdag 16 maart en start om 9.30 uur.

Het accent komt te liggen op het gereed maken van de locatie voor de start van het nieuwe zomerseizoen dat in april begint. Dit houdt van alles in. Zoals het schoonmaken van het clubhuis en de kleedkamer; de tuin opknappen / composthoop keren; goten schoonmaken; rommel afvoeren. De steigers algenvrij maken. De kanopolo doelen voorzien van nieuwe netten. En de containers schoonmaken en reinigen en indien mogelijk opnieuw in de verf zetten. Dit is een flinke klus gezien het aantal m2 oppervlak. Het weer moet dan wel meewerken. Inclusief diverse kleinere klussen. Kortom er is genoeg te doen. Als er tijdig zand aanwezig is, dan kunnen de plekken die verzakt zijn worden aangevuld.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij het clubhuis op de Heenweg 196 Vinkeveen of zich aanmelden via de website van het Oranjefonds. Als tegenprestatie mag elke vrijwilliger een keer meekomen varen op de woensdagavond als het seizoen weer is begonnen.